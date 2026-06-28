Conductor queda atrapado tras volcar por presunta falla mecánica

Los paramédicos determinaron que el hombre presentaba diversas lesiones por lo que fue trasladado al Hospital de Especialidades No. 21 del IMSS.

El conductor de un camión revolvedora resultó lesionado luego de que la unidad volcara la tarde de este sábado en el cruce de Paseo de los Leones y Paseo de los Conquistadores, en Cumbres al poniente de Monterrey.

De acuerdo con Protección Civil de Monterrey, el operador señaló que una presunta falla en el sistema de frenos provocó que perdiera el control del vehículo, impactándose contra un poste de madera de la Comisión Federal de Electricidad antes de volcar sobre la carpeta asfáltica.

A consecuencia del accidente, el poste fue derribado por completo junto con el transformador que sostenía, lo que representó un riesgo para quienes circulaban por la zona. Además, se registró un derrame de diésel, por lo que los cuerpos de auxilio realizaron labores para eliminar cualquier peligro.

El conductor quedó atrapado por ambas extremidades inferiores al interior de la cabina, por lo que elementos de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León y personal de Rescate Urbano de la Cruz Roja trabajaron de manera coordinada para liberarlo.

Tras ser rescatado, el hombre fue valorado por paramédicos, quienes determinaron que presentaba diversas lesiones por lo que fue trasladado al Hospital de Especialidades No. 21 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de Movilidad de Monterrey realizaron el abanderamiento de la zona y las investigaciones correspondientes, mientras que personal de la Comisión Federal de Electricidad quedó a cargo de la reparación de la infraestructura dañada.