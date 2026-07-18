Conductor queda atrapado tras choque en Ciénega de Flores

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de Nuevo León, confirmaron que se trataba de un accidente vial tipo estrellamiento

Un conductor resultó lesionado luego de que la camioneta que conducía se impactara contra un poste de concreto sobre la Carretera a Laredo, a la altura del cruce con Cortacero en el municipio de Ciénega de Flores.

Conductor queda atrapado dentro de la camioneta

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de Nuevo León, confirmaron que se trataba de un accidente vial tipo estrellamiento, en el que el conductor quedó con la rodilla izquierda atrapada entre los fierros retorcidos de la unidad.

Para rescatarlo, personal de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Ciénega de Flores utilizó equipo hidráulico, logrando liberar al hombre, de aproximadamente 40 años de edad, para posteriormente trasladarlo al hospital Hospitaria y recibir atención médica.

Fuerza Civil investigará las causas del accidente

El vehículo involucrado contaba con placas del Estado de México y tras concluir las maniobras de rescate, los cuerpos de auxilio eliminaron los riesgos en la zona.

Elementos de Fuerza Civil quedaron a cargo del sitio y de las investigaciones para determinar las causas del accidente.