Conductor queda atrapado en vehículo tras choque en Juárez

Elementos de Protección Civil de Juárez, en coordinación con Protección Civil del Estado, iniciaron maniobras especializadas para la liberación del conductor

Un hombre resultó gravemente lesionado luego de quedar atrapado al interior de su vehículo tras protagonizar un fuerte choque registrado la tarde de este viernes en el municipio de Juárez, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Las Torres y la calle Paseo del Huerto, en la colonia Paseo de Prado, donde el conductor quedó prensado dentro de la unidad debido a los daños estructurales que presentó el automóvil tras el impacto.

Rescate con técnicas de extracción vehicular

De acuerdo con información proporcionada por autoridades de auxilio, al arribo de los rescatistas se confirmó que el hombre se encontraba atrapado en el interior del vehículo, por lo que se procedió de manera inmediata a la estabilización de la escena y del paciente, con el objetivo de evitar mayores riesgos.

Elementos de Protección Civil de Juárez, en coordinación con Protección Civil del Estado, iniciaron maniobras especializadas de extracción vehicular, debido a que el afectado no podía salir por sus propios medios a causa de las lesiones y la deformación del automóvil.

Traslado en código rojo a hospital

Durante las labores, el paciente fue evaluado por personal paramédico, quienes determinaron que presentaba signos de politraumatismo, por lo que se mantuvo bajo monitoreo constante mientras se realizaban los trabajos para liberarlo, priorizando en todo momento su estabilidad.

Tras varios minutos de maniobras, el hombre logró ser liberado del vehículo, estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado de manera inmediata a un hospital, bajo criterios de código rojo, con monitoreo y soporte vital continuo durante el traslado.

Cierres viales e investigación del percance

En el sitio también se presentaron elementos de la Policía Municipal y Tránsito de Juárez, quienes acordonaron el área, desviaron la circulación y facilitaron las labores de rescate, ya que la vialidad se vio afectada durante varios minutos.

Las autoridades de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha informado si participaron otros vehículos ni el estado de salud actualizado del lesionado.

Finalmente, autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender los señalamientos viales, a fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas. Asimismo, se indicó que las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias del percance.