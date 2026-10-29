Conductor que atropelló a Viviane presentaba aliento alcohólico

Actualmente, el acusado permanece a disposición de la autoridad judicial, mientras está pendiente de que se resuelva su situación jurídica

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El presunto responsable de atropellar a Viviane, adolescente de 15 años, sobre la avenida Benito Juárez, en Guadalupe, tenía aliento alcohólico al momento de su detención; sin embargo, esta condición no representa una prueba contundente para las autoridades, señaló el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar.

“Hay un acto previo de la policía de Guadalupe en el que se refiere a que traía aliento alcohólico, pero no es una prueba determinante y tendremos en la etapa de investigación para justificar”, indicó Flores Saldívar.

Por ello, las autoridades tendrán que realizar un examen toxicológico a Luis Ángel “N”, de 26 años, para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol u otras sustancias al momento del accidente.

El joven conducía una camioneta Chevrolet Colorado blanca cuando presuntamente atropelló a la estudiante de la Preparatoria 8 de la UANL, durante la mañana del pasado sábado.

Tras el impacto, huyó del lugar, hecho que quedó registrado por las cámaras del C4 de Guadalupe, ubicadas en el cruce de la avenida Benito Juárez con la calle Sebastián Lerdo de Tejada. Las mismas imágenes contribuyeron a su localización y captura.

La detención ocurrió aproximadamente seis horas después del atropello, alrededor del mediodía, sobre la avenida Eloy Cavazos. Inicialmente, Luis Ángel “N” fue detenido por el delito de resistencia de particulares y, tres días después, se le ejecutó una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el hecho vial.

Actualmente, el acusado permanece a disposición de la autoridad judicial, mientras está pendiente de que se resuelva su situación jurídica mediante la audiencia de vinculación a proceso. No obstante, su defensa solicitó una ampliación del plazo constitucional.

“No se ha vinculado por la defensa; pidió ampliación del término, pero ya se encuentra a disposición de la autoridad judicial”, agregó el fiscal.

En tanto, Viviane continúa hospitalizada en el Hospital Universitario.