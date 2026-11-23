La unidad del conductor responsable salió proyectada hasta las inmediaciones del local, y atropelló a una peatón que transitaba por la zona

Al cambiarse de carril repentinamente y sin precaución para llegar a una gasolinera, un conductor provocó un choque que terminó en el atropello de una mujer sobre la avenida Ruiz Cortines, en Monterrey.

Cambio de carril provoca choque cerca de Edison

El automovilista circulaba sobre el carril central a la altura de la calle Edison a bordo de un Kia Río.

Al hacer el cambio para ir al establecimiento, fue impactado por una camioneta Mazda CX5.

La unidad del conductor responsable salió proyectada hasta las inmediaciones del local, y atropelló a una peatón que transitaba por la zona.

Mujer sufre fractura y recibe primeros auxilios

La víctima, de 28 años, resultó con múltiples golpes y presentaba fractura en el tobillo izquierdo.

Fue revisada por elementos de Protección Civil municipal y de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios.

Al no tener heridas que pusieran en riesgo su vida, la mujer rechazó el traslado de emergencia y aguardó al pase médico de la aseguradora del automovilista responsable.

Ambos conductores involucrados salieron ilesos del percance.