Conductor provoca choque múltiple en autopista Monterrey-Reynosa

Según información preliminar, el conductor de una camioneta gris detuvo su marcha, provocando que comenzaran a impactarse estos vehículos.

Un choque múltiple en el que se vieron involucrados al menos siete vehículos se registró a escasos metros de la caseta de la autopista Monterrey–Reynosa, en los carriles con dirección al municipio de Cadereyta.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando una camioneta de color gris redujo su velocidad de manera repentina en la intersección con la avenida Maestro Israel Cavazos, en el municipio de Guadalupe.

Esto provocó que el vehículo que circulaba detrás la impactara levemente en la parte trasera, generando un efecto dominó en el que al menos seis automóviles más se vieron involucrados.

Afortunadamente, ninguno de los impactos fue de gravedad y no se reportaron personas lesionadas.

La vialidad se vio afectada de manera momentánea pues los conductores lograron orillar rápidamente las unidades para liberar los carriles, a la espera del arribo de las aseguradoras.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil del municipio de Guadalupe, así como personal de Tránsito municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y abanderamiento la zona, exhortando a los automovilistas a no detenerse para observar y así evitar mayores congestionamientos o percances.