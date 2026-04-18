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Conductor provoca choque con motociclista en Monterrey

Por: Marcial Pasarón

17 Abril 2026, 09:09

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La víctima quedó a una distancia de dos metros de la moto y se dio a conocer que sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo.

Al dar vuelta desde el segundo carril, un conductor provocó que un motociclista chocará contra una camioneta y resultara lesionado.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas sobre la avenida Alfonso Reyes a la altura de la colonia Regina.

Se estableció que el lesionado viajaba a bordo de una motocicleta sobre los carriles del lado poniente de la avenida.

Sin embargo al llegar a una de las calles para ingresar a la colonia, el conductor de una camioneta dio vuelta a izquierda desde el segundo carril.

Esto provocó que el motociclista se estrellara contra la parte trasera del lado izquierdo del vehículo.

El fuerte impacto destrozó el cristal de la ventana y el lesionado saliera proyectado cayendo sobre el pavimento.

La víctima quedó a una distancia de dos metros de la moto y se dio a conocer que sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo.

El lesionado fue auxiliado por varios testigos del percance, quienes se detuvieron a alertar a los automovilistas para que aminoraran la velocidad.

Minutos después llegó al sitio una ambulancia de la Cruz Roja y una patrulla de tránsito.

Luego de las maniobras de auxilio, el joven motociclista fue trasladado a un hospital en el centro de la ciudad de Monterrey.

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