Conductor pierde el control y choca contra un árbol en Monterrey

Elementos de Movilidad de Monterrey quedaron a cargo de las diligencias para determinar las circunstancias del accidente.

Un conductor de 24 años resultó con lesiones leves luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un árbol, durante la madrugada de este viernes en el municipio de Monterrey.

El accidente ocurrió en el cruce de Paseo del Acueducto y la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Laderas del Mirador, donde un automóvil BYD Song híbrido, en color negro, terminó impactado de costado contra el árbol.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor, identificado como Alberto, quien presentó una contusión en los dedos del pie derecho.

Aunque recibió atención médica, el joven rechazó ser trasladado a un hospital y firmó la negativa correspondiente, por lo que permaneció en el lugar a la espera de una valoración por parte de su aseguradora.

Elementos de Movilidad de Monterrey quedaron a cargo de las diligencias para determinar las circunstancias del accidente.