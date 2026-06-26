Conductor pierde el control en una curva y chocar en Cumbres

Daniel Cantú Sánchez, de 26 años, quien presentaba probable lesión en la tibia derecha, además de dolor en la zona lumbar, fue atendido por paramédicos

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Un accidente vial registrado en el sector de Cerradas de Cumbres dejó como saldo a un joven lesionado, luego de que perdiera el control de su vehículo y se impactara contra la estructura lateral de la vialidad en el poniente de Monterrey.

El hecho ocurrió en el cruce de avenida Paseo de los Leones y Monte Everest, donde unidades de Protección Civil de Nuevo León acudieron tras el reporte de un choque vehicular en el que un automóvil terminó fuera de control.

Al arribar al sitio, los rescatistas localizaron un vehículo Honda color rojo con placas RXH-249-B, en el que viajaba Daniel Cantú Sánchez, de 26 años, quien presentaba probable lesión en la tibia derecha, además de dolor en la zona lumbar.

De acuerdo con la versión del propio conductor, el incidente se originó cuando perdió el control en una curva, lo que provocó que saliera de la trayectoria y se impactara contra el costado de la vialidad, presuntamente por un error humano.

Debido a las lesiones, fue necesaria la intervención coordinada entre Protección Civil y Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron las maniobras para extraer al joven del interior del vehículo y posteriormente trasladarlo a un hospital de la cadena Muguerza para su valoración médica.

En el lugar también se realizaron labores de apoyo y control de riesgos mientras se esperaba el retiro de la unidad siniestrada y se restablecía la circulación en la zona.