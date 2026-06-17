Conductor no ve a motociclista y lo embiste en Pesquería

El golpe hizo que el motociclista perdiera el control del volante y, al derrapar, se proyectara contra el pavimento. No presentaba golpes de consideración.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un joven resultó con golpes, luego de que un automóvil impactó la motocicleta en que viajaba en el municipio de Pesquería.

El percance vial ocurrió a temprana hora del martes sobre la avenida Rogelio Pérez Arrambide.

El accidente movilizó al personal de Protección Civil del Estado y a una unidad del municipio de Pesquería.

Al llegar, los paramédicos reportaron que el conductor de la motocicleta no presentaba golpes de consideración.

Los socorristas permanecieron en el lugar por algunos minutos y posteriormente se retiraron del lugar.

Se reveló que presuntamente el conductor del automóvil no vio al motociclista y esto provocó que lo impactara.

El golpe hizo que el motociclista perdiera el control del volante y, al derrapar, se proyectara contra el pavimento.

La vialidad sobre la mencionada arteria se vio afectada debido al accidente, pero los carriles fueron habilitados momentos después.