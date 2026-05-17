Conductor muere tras accidente en Salinas Victoria

Tras el fuerte impacto, el vehículo quedó prácticamente destrozado, lo que movilizó de inmediato a elementos de Protección Civil y Bomberos de Salinas Victoria

Un joven conductor perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente sobre la Carretera a Colombia, a la altura del kilómetro 11, en el municipio de Salinas Victoria.

Vehículo terminó destrozado tras el impacto

De acuerdo con los primeros informes, la víctima viajaba a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo con placas de circulación SBU-424-B del estado de Nuevo León, cuando por causas que aún son investigadas perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra un señalamiento tipo bandera.

Tras el fuerte impacto, el vehículo quedó prácticamente destrozado, lo que movilizó de inmediato a elementos de Protección Civil y Bomberos de Salinas Victoria, quienes acudieron al lugar para brindar auxilio.

Sin embargo, al valorar al automovilista, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada de manera preliminar como un hombre de entre 25 y 30 años de edad, quien al momento del accidente vestía una playera negra y pantalón café con reflejantes verdes.

Elementos policiacos acordonaron la zona mientras personal de servicios periciales realizaba el levantamiento de evidencias y las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del fatal percance y deslindar responsabilidades.