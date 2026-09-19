Conductor lesionado tras choque lateral en avenida Lincoln

Un hombre resultó lesionado tras un accidente entre un Nissan Tsuru y una Toyota Tundra en avenida Lincoln, en el poniente de Monterrey.

Un hombre resultó lesionado luego de que el vehículo que conducía protagonizara un accidente vial y terminara impactando de manera lateral a una camioneta, durante la madrugada de este viernes en el poniente de Monterrey.

El accidente fue reportado alrededor de la 1:13 horas sobre la avenida Lincoln, en su cruce con la avenida Real de Cumbres, en la colonia Real Cumbres.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, en el sitio se registró un accidente tipo lateral con proyección del vehículo, en el que participaron un Nissan Tsuru verde y una camioneta Toyota Tundra del mismo color.

Tras el impacto, el conductor masculino del Nissan Tsuru presentó diversas lesiones, por lo que recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de Cruz Roja y posteriormente fue trasladado al Hospital Metropolitano para su valoración médica.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey también acudieron al sitio para brindar apoyo en las labores de emergencia. Debido al accidente se registró derrame de líquidos sobre la carpeta asfáltica, por lo que fue necesario colocar material absorbente para evitar riesgos adicionales.

Luego de controlar la situación y descartar otros riesgos, las corporaciones de emergencia concluyeron sus labores, mientras que elementos de Movilidad quedaron a cargo de las investigaciones y el procedimiento correspondiente.