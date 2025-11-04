Conductor lesionado tras chocar contra muro en San Nicolás

Personal de la empresa Zinc Nacional, a quien pertenece el muro, acudió para brindarle apoyo directo al conductor lesionado.

Un accidente vehicular se registró la tarde de este lunes sobre la avenida Aurora, en San Nicolás, donde una camioneta Jeep blanca chocó contra un muro de contención perteneciente a la empresa Zinc Nacional.

El conductor, quien hasta el momento no ha sido identificado, resultó lesionado y fue auxiliado inicialmente por un automovilista que circulaba por la zona y se identificó como paramédico, colocándole vendas en el brazo y la cabeza.

Asimismo, personal de Zinc Nacional acudió al sitio para brindar apoyo al afectado y colaborar en la agilización de la vialidad mientras se espera el arribo de las autoridades viales, quienes se encargarán de deslindar responsabilidades.

La camioneta terminó con daños severos en la parte frontal tras el impacto. El área permanece vigilada mientras se ofrece atención al lesionado y se retira la unidad del lugar.