Conductor impacta a motociclista en Morones Prieto y huye

De acuerdo con los primeros reportes, el Aveo habría impactado por alcance al motociclista, quien salió proyectado y terminó sobre la carpeta asfáltica.

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Un motociclista resultó gravemente lesionado luego de ser impactado por un automóvil sobre la avenida Morones Prieto, en el municipio de Monterrey.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas del martes, en el cruce con Betty Leal, en el fraccionamiento Buenos Aires, donde se vieron involucrados un Chevrolet Aveo rojo y una motocicleta Vento Express 170 negra.

De acuerdo con los primeros reportes, el Aveo habría impactado por alcance al motociclista, quien salió proyectado y terminó sobre la carpeta asfáltica.

Al arribo de los cuerpos de auxilio, el motociclista se encontraba consciente, aunque en condición delicada y combativo, por lo que fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja.

Tras recibir los primeros auxilios, el lesionado fue trasladado de emergencia al Hospital General de Zona número 21 del IMSS para continuar con su atención médica.

Sin embargo, el conductor del Chevrolet Aveo ya no se encontraba en el lugar cuando arribaron las autoridades.

El automóvil quedó abandonado en el sitio, por lo que elementos de Movilidad de Monterrey tomaron conocimiento del accidente y comenzaron con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el percance y localizar al responsable.

Al lugar también acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y Cruz Roja, quienes auxiliaron al motociclista y resguardaron la zona.

Con información de Protección Civil Monterrey