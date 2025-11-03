Conductor ileso tras volcadura sobre Parque Funeral Guadalupe

Cuerpos de rescate acudieron al lugar para atender el accidente, debido a que quedó expuesto sobre la transitada vialidad

Un conductor protagonizó un accidente cuando quedó volcado este domingo sobre su toldo, en la avenida Parque Funeral de Guadalupe y Camino al Panteón Ciudad Satélite, en Monterrey.

Al recibir este reporte alrededor de las 8:00 horas, el Centro de Coordinación para la Respuesta de Emergencia desplegó varias unidades en la zona del accidente.

Personal de Protección Civil de Monterrey confirmó el hecho y evalúo las condiciones del siniestro, debido a que la unidad quedó sobre el carril de alta velocidad de la transitada vialidad.

El conductor de la camioneta siniestrada resultó ileso, por lo que no amerito que fuese trasladado hacia un unidad de emergencia.

Personal de Movilidad Monterrey quedó a cargo de las labores de retiro del vehículo.