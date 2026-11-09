Conductor ileso tras fuerte volcadura sobre av. Fidel Velázquez

Al estrellarse contra el concreto y barandal de dicha división, el automóvil de color gris volcó sobre el carril derecho del puente vehicular

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Un conductor resultó ileso tras protagonizar una fuerte volcadura durante la noche de este sábado en calles de la colonia Central, del municipio de Monterrey.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, cuando el conductor que se trasladaba sobre la avenida Fidel Velázquez se impactó contra la barrera lateral del puente vehicular a la altura de la avenida Rodrigo Gómez.

Al estrellarse contra el concreto y barandal de dicha división, el automóvil de color gris volcó sobre el carril derecho del puente, lo que provocó una afectación vial.

Conductor resulta ileso tras fuerte volcadura en Monterrey

Por esta razón, personal de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Movilidad de Monterrey, así como personal de Cruz Roja y Bomberos Nuevo León, arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Al revisar al responsable del accidente vial, se percataron de que no contaba con lesiones de consideración, por lo que no se tuvo la necesidad de trasladarlo hacia alguna instancia médica.

Por ello, Movilidad de Monterrey, con ayuda de una grúa, efectuó las maniobras correspondientes para liberar la vialidad.