Conductor ignora el rojo y provoca choque múltiple en Monterrey

Debido al percance, uno de los carriles de circulación fue cerrado mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de los vehículos siniestrados.

Un aparatoso accidente vial se registró en el cruce de las calles Isaac Garza y Villagrán, en el centro de Monterrey, luego de que un conductor ignorara la luz roja de un semáforo y provocara un choque múltiple.



De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Ford Ikon en color azul circulaba por la zona cuando se pasó el alto correspondiente, impactándose contra una camioneta gris que avanzaba con la luz verde a su favor.



Tras el primer choque, la camioneta salió proyectada y colisionó contra otro vehículo azul, además de dos motocicletas que se encontraban estacionadas en el lugar, generando daños materiales en varias unidades.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey, personal de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a los involucrados. Hasta el momento, las personas afectadas se reportan estables y sin lesiones de gravedad.



Debido al percance, uno de los carriles de circulación permaneció cerrado mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de los vehículos siniestrados.



Las autoridades señalaron que será mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia del C4 como se determinarán las responsabilidades correspondientes en este accidente.