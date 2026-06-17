Conductor huye tras provocar choque contra una pareja

De acuerdo con la versión del conductor, otro vehículo lo impactó por la parte trasera y posteriormente se dio a la fuga

Una pareja resultó lesionada la mañana de este martes luego de que el vehículo en el que viajaban perdiera el control y se saliera del camino sobre la Bulevard Gustavo Díaz Ordaz, en el municipio de San Pedro.

El accidente se registró poco antes de las 10 horas a la altura del cruce del Bulevard y la calle Zinc, en la colonia La Leona, específicamente sobre los carriles de poniente a oriente.

De acuerdo con la versión del conductor, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, otro vehículo lo impactó por la parte trasera y posteriormente se dio a la fuga. Tras el golpe, perdió el control de la unidad, un Dodge Neon color guindo, sin lograr frenar.

El automóvil invadió el carril lateral y terminó fuera de la carpeta asfáltica, donde impactó varios bolardos ubicados en la zona.

Los daños más severos se concentraron en la parte frontal y lateral del lado del copiloto, precisamente donde viajaba una mujer de aproximadamente 25 años de edad, quien presentó las lesiones más visibles tras el percance.

A pesar de la fuerza del impacto, ambos ocupantes portaban el cinturón de seguridad, lo que evitó que fueran proyectados fuera del vehículo.

Al sitio acudieron elementos de Policía y Tránsito de San Pedro, así como personal de Protección Civil municipal, quienes brindaron atención inicial a los afectados.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron a la pareja y la trasladaron al Hospital General de Zona Número 21 del IMSS para su valoración médica.

Mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro del vehículo siniestrado, la presencia de unidades de emergencia provocó afectaciones viales y tráfico en la zona durante varios minutos.