Conductor huye tras choque sobre avenida Lincoln, en Monterrey

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Vialidad de Monterrey para atender el reporte y llevar a cabo las acciones correspondientes

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Un conductor emprendió la huida durante la madrugada de este domingo, luego de protagonizar un accidente vial a la altura de la colonia Gran Vía Cumbres, en el municipio de Monterrey.

Estos hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 hora cuando dos vehículos colisionaron sobre la avenida Lincoln, en su cruce con Puerta de Hierro.

Uno de los automóviles terminó impactado contra la pluma de acceso de un motel, además de ocasionar daños en una barda de aproximadamente un metro de altura.

De acuerdo con personal de Protección Civil de Nuevo León, en el percance participaron un Chevrolet Aveo color negro, conducido por un hombre de 27 años, quien resultó ileso, y un Volkswagen Pointer color gris, cuyo conductor se dio a la fuga.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y unidades de Vialidad de Monterrey para atender el reporte y llevar a cabo las acciones correspondientes.

No se reportan personas lesionadas.