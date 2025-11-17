Conductor huye tras chocar contra poste en Guadalupe



Elementos de Protección Civil Nuevo León reportaron este domingo el hallazgo de un automóvil inscrustado en un poste sobre la Carretera Reynosa, en Guadalupe. Los hechos sucedieron alrededor de las 09:56 horas, a la altura del kilómetro 40, en el citado municipio. Al llegar, los rescatistas observaron que se trataba de un automóvil de color negro que fue impactado contra la estructura de concreto sobre el carril de baja velocidad. De acuerdo con las imágenes compartidas, el impacto fue en la parte frontal del vehículo, lo que provocó un severo daño en el área del motor, mientras que el cofre se encontraba respingado por la fuerza del impacto. Elementos de tránsito acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes. Se presume que el responsable huyó del lugar.