Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Conductor evita accidente con motociclista y termina volcado

Por: Alejandro García

21 Diciembre 2025, 18:23

Compartir

Un conductor de una camioneta color blanco terminó con una volcadura tras esquivar a un motociclista que venía circulando a la par del automovilista

Para evitar chocar con los ocupantes de una motocicleta, el conductor de una camioneta le saca la vuelta y termina volcando.

volcadura-accidente-por-motociclista .jpg

El accidente vial se registró en Avenida capitán Alonso de León frente al negocio restaurant El Conde.

Los ocupantes de una camioneta blanca con placa de circulación de Nuevo León circulaban por la avenida cuando se suscitó el choque y volcadura. 

 

volcadura-motocicleta-accidente-2 .jpg

De acuerdo a los datos correspondientes del conductor, dijo que frente a él manejaba el conductor de una motocicleta y su acompañante, ambos pretendían realizar una maniobra para regresar por una gorra que tiraron y es cuando pierde el control de su camioneta.

En el accidente choca contra el muro de contención, posteriormente contra un poste y la camioneta vuelca.

Agentes de vialidad y tránsito recaban datos para determinar las causas del accidente

Comentarios