Conductor estrella camioneta contra negocio en Santa Catarina

Elementos de Vialidad de Santa Catarina tomaron conocimiento del caso y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un conductor resultó lesionado luego de estrellar la camioneta en la que viajaba contra la fachada de un negocio en Santa Catarina.

Los hechos se registraron la mañana de este martes en el cruce de las calles Mar Adriático y Mar Arábigo en la colonia La Aurora.

El conductor de una camioneta X-Terra de la marca Nissan en color negro con placas de circulación SMH-163-B, presuntamente, habría perdido el control estrellándose contra un vehículo estacionado, el cual se proyecta contra un tercer vehículo.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos municipales para brindar los primeros auxilios, pero no fue necesario el traslado de los ocupantes hacia un hospital.

Elementos de Vialidad de Santa Catarina tomaron conocimiento del caso y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.