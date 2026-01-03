Conductor estrella auto contra poste en San Pedro; hay heridos

Entre los ocupantes viajaban menores de edad; trascendió que tres adultos fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

Un accidente vial tipo estrellamiento se registró sobre la avenida Morones Prieto que dejó a varios adultos y menores lesionados.

El percance se registró minutos antes de las 10:00 horas de este viernes sobre Morones Prieto y avenida Corregidora, en la colonia San Francisco, en el municipio de San Pedro.

Al sitio se movilizaron rescatistas de Protección Civil municipal y de Protección Civil de Nuevo León para brindar los primeros auxilios a seis personas, tres adultos y tres tres niños.. En el sitio se utilizó una herramienta conocida como 'quijadas de la vida' para liberar a los ocupantes.

Finalmente, una mujer fue sacada del vehículo Altima en color arena y puesta en una camilla para su traslado en ambulancia a un hospital de la localidad.

La conductora fue identificada como Nahomi Yamileth Ruiz Armendariz 24 años de edad, presentó dolor cervical, lumbar, dorsal y en pierna derecha.

Una de las pasajeras fue identificada como Norma Nayelli Barajas Balero, de 30 años de edad, misma que presentó una contusion en pomulo izquiera, abrasion en parpado y traumatismo en brazo izquierdo.

Ambas mujeres fueron trasladadas al Hospital de Zona #21 del IMSS.

Una mujer que viajaba como copiloto presentó una probable fractura de fémur izquierdo. También se valoraron a tres menores quienes presentaban diferentes laceraciones en cara.

El vehículo está afectando un carril de circulación; personal de Tránsito de San Pedro se encuentra en el lugar abanderando la zona.