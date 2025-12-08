Conductor embiste a tripulantes de moto sobre avenida Gonzalitos

Dos personas a bordo de una motocicleta resultaron lesionadas luego de ser embestidas por una camioneta durante la tarde de este domingo, sobre la avenida Gonzalitos, en el municipio de Monterrey.
Elementos de Protección Civil acudieron al sitio tras recibir el reporte, donde confirmaron que los tripulantes del vehículo motorizado resultaron lesionados, por lo que paramédicos de la Cruz Roja les brindaron atención médica.
Al lugar también arribaron elementos de Protección Civil Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja y Policía de Monterrey. Estos últimos fueron los encargados de las labores correspondientes.