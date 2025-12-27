Conductor ebrio vuelca tras dormitar en carretera libre a Reynosa

El aparatoso percance movilizó a elementos de Protección Civil municipal, a la altura de la colonia Lomas de los Pilares, en el municipio de Cadereyta

Un conductor que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad protagonizó un accidente vial luego de quedarse dormido al volante y salir del camino, lo que provocó la volcadura del vehículo sobre la carretera libre a Reynosa, a la altura de la colonia Lomas de los Pilares, en el municipio de Cadereyta.

El percance movilizó a elementos de Protección Civil municipal, quienes al arribar al sitio, realizaron diversas maniobras de rescate, ya que el hombre, aún no identificado, se encontraba prensado dentro del automóvil.

Luego de su rescate, los paramédicos le brindaron atención médica al resultar con diversas lesiones.

Debido a la gravedad de sus heridas, la persona fue trasladada de urgencia a un hospital de la localidad para su valoración y atención especializada.

Autoridades de tránsito realizaron las maniobras correspondientes para asegurar la zona y retirar la unidad.