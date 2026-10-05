Conductor ebrio se impacta contra barrera de piedras en Santiago

Elementos municipales y de movilidad acudieron al lugar del impacto para asegurar la zona y descartar riesgos mayores en la vía.

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Un hombre resultó lesionado luego de que el vehículo que conducía se impactara contra una barrera de piedras sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago.

El accidente se registró al mediodía de este domingo, a la altura del kilómetro 246, en la colonia El Cercado.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el conductor se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente.

El vehículo involucrado es una camioneta Kangoo blanca, con placas PZ-0241-B.

Tras el impacto, fue valorado por los cuerpos de auxilio y posteriormente trasladado al Hospital de Shock Trauma para recibir atención médica.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Movilidad de Santiago acudieron al sitio, donde descartaron riesgos y posteriormente se hicieron cargo de la situación las autoridades municipales.