Conductor ebrio provoca doble volcadura en Monterrey

El choque ocurrió en en la colonia Fomerrey 112; 4 personas fueron valoradas sin lesiones graves y el presunto responsable quedó bajo custodia

Un accidente vial con doble volcadura se registró durante la noche del domingo en el cruce de la avenida Aztlán y la calle Bombardeen, en la colonia Fomerrey 112, en el municipio de Monterrey, luego de que un conductor presuntamente en estado de ebriedad perdiera el control de su vehículo.

El reporte fue recibido alrededor de las 23:50 horas, de acuerdo con testigos, la camioneta Renault Duster circulaba de poniente a oriente cuando su conductor habría salido de su carril e invadido la circulación contraria, impactando la parte trasera de la Toyota Hilux. Tras el choque, ambas unidades terminaron volcadas, quedando una de ellas sobre su costado.

En el accidente estuvieron involucradas cuatro personas, tres tripulantes de la camioneta Hilux y el conductor de la Renault Duster quienes fueron asistidos por personal de Unidades de Avanzada y el Grupo Nacional de Emergencias y Rescate.

Paramédicos del CRUM acudieron para valorar a los ocupantes y, al descartarse lesiones de gravedad, ninguno requirió traslado a un hospital.

Trascendió que el conductor de la Renault Duster presentaba aparentes signos de ebriedad, por lo que quedó bajo custodia para su probable traslado y valoración médica, con el fin de determinar su estado al momento del percance.

El incidente quedó a cargo de las autoridades de vialidad de Monterrey para el retiro de los vehículos y el deslinde de responsabilidades correspondientes.