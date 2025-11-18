Conductor ebrio impacta a motociclista en San Nicolás

El joven se levantó y se puso frente al vehículo para evitar que se diera a la fuga, pero para su sorpresa el conductor aceleró y se lo llevó en el cofre

Un joven motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por el conductor de un vehículo, el cual se encontraba presuntamente en estado de ebriedad.

El accidente se registró en el cruce de la avenida Lós Ángeles y la avenida López Mateos en San Nicolás.

Según información preliminar, el conductor de un vehículo gris con placas de circulación TBC-318-B de Nuevo León, no respetó la luz roja del semáforo e impactó al motociclista el cual salió proyectado.

El joven se levantó y se puso frente al vehículo para evitar que se diera a la fuga, pero para su sorpresa el conductor aceleró y se lo llevó en el cofre por alrededor de 300 metros. Fue hasta que una pareja a bordo de un vehículo los interceptó y se pusieron frente al auto gris para evitar que continuara acelerando.

Elementos de Movilidad de San Nicolás atendieron el reporte y se entrevistaron con el motociclista, mientras que el conductor fue detenido.