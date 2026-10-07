Conductor ebrio choca en Allende; mueren mujer y su bebé

Se confirmó que Luis N.N conducía bajo los influjos del alcohol y su estado era de ebriedad completa al momento del choque.

Un conductor y presunto responsable de que una mujer embarazada y su bebé murieran en un choque en Allende se encuentra bajo investigación, pues se dijo que se encontraba en estado de ebriedad completa al momento del accidente.

De acuerdo a la información en el parte preliminar, las autoridades señalaron que fueron los policías quienes detuvieron al conductor como presunto responsable de ocasionar un accidente vial en la carretera Allende-Cadereyta que terminó con la vida de una mujer embarazada y su bebé en gestación.

El detenido fue identificado como Luis N.N., quien tras su detención fue puesto a disposición de la Fiscalía, que inicia la investigación de cómo ocurrió el accidente.

De acuerdo al dictamen médico que se le realizó tras su detención, se confirmó que Luis conducía bajo los influjos del alcohol y su estado era de ebriedad completa al momento del choque.

La mujer embarazada junto a dos personas más fueron trasladadas al Hospital General de Montemorelos, donde se confirmaba el fallecimiento de Karime Ramos y su bebé.

El detenido quedó a disposición de un agente del Ministerio Público investigador, quien determina la situación jurídica.