Conductor ebrio choca en acceso a la Expo Feria Guadalupe

El vehículo resultó con daños de consideración en la parte frontal, mientras que una grúa fue solicitada para retirarlo y liberar la circulación en la zona

Un conductor que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente vial la noche de este domingo en uno de los accesos a la Expo Feria Guadalupe, en el municipio de Guadalupe.

El percance fue reportado alrededor de las 21:26 horas sobre la avenida Benito Juárez, en su cruce con la avenida Azteca, en una zona de alta carga vehicular y peatonal.

De acuerdo con los primeros informes, el automovilista circulaba por la lateral del paso a desnivel cuando aparentemente perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra las vallas metálicas de protección peatonal ubicadas en la entrada del recinto ferial.

Tras el fuerte choque, cuerpos de auxilio se movilizaron hasta el sitio. Paramédicos de la Cruz Roja y rescatistas brindaron atención prehospitalaria al conductor, quien no presentaba lesiones de consideración pese a lo aparatoso del siniestro.

En el lugar trascendió que el hombre presuntamente presentaba signos de ebriedad, por lo que quedó a disposición de oficiales de Tránsito municipal para las investigaciones correspondientes.

El vehículo resultó con daños de consideración en la parte frontal, mientras que una grúa fue solicitada para retirarlo y liberar la circulación en la zona.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron peatones ni terceros afectados, situación que evitó una tragedia mayor debido a lo concurrido del sector.