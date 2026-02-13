Conductor ebrio choca camioneta contra poste en Av. Garza Sada

El choque ocasionó la caída del poste y la interrupción del servicio de energía eléctrica en varios comercios de Garza Sada

Un hombre protagonizó un aparatoso accidente vial luego de impactar la camioneta que conducía contra un poste de energía eléctrica sobre la avenida Eugenio Garza Sada, al sur del municipio de Monterrey, lo que provocó afectaciones a la circulación y el suministro eléctrico en la zona.

El percance se registró al filo de las 23:30 horas del miércoles , a la altura de la colonia Más Palomas, en el cruce con la calle Vía Alcalá. De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta salía de dicha vía secundaria cuando, al incorporarse a la arteria principal, el conductor perdió el control de la parte trasera de la unidad tras verse obstruido por otro vehículo que circulaba por Eugenio Garza Sada, lo que derivó en el impacto directo contra el poste.

Testigos señalaron que el golpe fue de consideración, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio. Paramédicos acudieron al sitio para valorar al conductor, quien no requirió traslado hospitalario; sin embargo, durante la revisión se detectó que presuntamente presentaba aliento alcohólico.

El choque ocasionó la caída del poste y la interrupción del servicio de energía eléctrica en varios comercios ubicados sobre la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de la colonia Más Palomas, lo que generó molestias entre vecinos y automovilistas que transitaban por el sector.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito de Monterrey para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades, así como personal de la Comisión Federal de Electricidad, que llevó a cabo las labores necesarias para restablecer el suministro eléctrico y retirar la infraestructura dañada.