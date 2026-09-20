Conductor ebrio atropella y mata a joven en Juárez

El chofer involucrado chocó contra un taxi sobre la avenida Paseo de San Juan luego de haber provocado el accidente mortal.

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Un joven peatón murió tras ser atropellado por un conductor en presunto estado de ebriedad que lo arrastró y tiró desde los cinco metros de altura del puente donde ocurrió el accidente, en Juárez.

El responsable conducía una camioneta pick-up sobre el paso elevado de la avenida Paseo de San Juan, invadió la banqueta arrollando a la víctima mortal y, tras arrojarla al precipicio, circuló en sentido contrario, estrellándose contra un taxi.

Trascendió que intentó darse a la fuga corriendo; sin embargo, fue detenido por testigos, quienes lo sometieron a golpes hasta el arribo de la Policía municipal.

El percance ocurrió a la altura de la colonia Rinconada San Juan, sobre el puente que atraviesa el Anillo Periférico.

Elementos de Protección Civil de Juárez trataron de brindar auxilio al peatón, identificado como David, de 18 años, pero murió momentos después de la caída.

Extraoficialmente se dijo que el conductor de la camioneta presentaba fuerte aliento alcohólico y se percibía en notorio estado etílico.

Al momento de ser entregado a las autoridades por los vecinos del sector, tenía golpes en diversas partes del cuerpo, así como heridas sangrantes presumiblemente causadas cuando fue sometido.

Sin embargo, tras ser revisado en el sitio, se determinó que no ameritaba traslado médico de emergencia y quedó bajo arresto.

El taxista, en tanto, resultó ileso tras recibir el impacto frontal de la camioneta y fue trasladado a las instalaciones de la Policía para rendir su declaración.

El accidente se reportó al filo de las 3:00 de la tarde del sábado y provocó el cierre del puente para los vehículos por las labores de los agentes de la Fiscalía General de Justicia.