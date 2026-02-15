Conductor dormita y vuelca automóvil en Paseo de los Leones

Tas el siniestro una motocicleta impacto a otro vehículo el cual se detuvo para ayudar al conductor, sien embargo no se reportaron personas lesionadas

Un accidente vial tipo volcadura se registró durante la madrugada de este viernes , en el cruce de la avenida Paseo de los Leones y avenida Nacional de la Banca, en la colonia Cumbres, al poniente de Monterrey.

El percance fue reportado alrededor de las 03:39 horas, cuando el conductor de un automóvil Kia Rio color plateado perdió el control de la unidad mientras circulaba por Paseo de los Leones, luego de dormitar al volante, lo que provocó que el vehículo terminara volcado al chocar contra una luminaria.

Al arribo de las unidades de emergencia se realizó la evaluación de la escena y la valoración médica del conductor, identificado como Christian, de 42 años de edad, descartándose lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Se reportó que tras el siniestro una motocicleta impacto a otro vehículo el cual se detuvo para ayudar al conductor, sien embargo no se reportaron personas lesionadas en dicho incidente.

Elementos de Movilidad de Monterrey quedaron a cargo del incidente para los trámites correspondientes y el retiro del vehículo, mientras que personal de auxilio brindó apoyo preventivo en la zona. El hecho no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales.