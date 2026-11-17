El percance fue reportado alrededor de las 03:50 horas, en calles de la colonia Barrio del Prado, en el sector norponiente de Monterrey

Un presunto descuido al volante habría provocado que un conductor perdiera el control de su vehículo y terminara accidentado durante la madrugada de este lunes, en calles de la colonia Barrio del Prado, en Monterrey.

El percance fue reportado alrededor de las 03:50 horas en el cruce de Cabezada y la avenida de los Astros, donde se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio debido a que un hombre se encontraba atrapado al interior de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente dormitó mientras manejaba, lo que habría ocasionado el accidente; sin embargo, esta versión no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

A su llegada, elementos de Protección Civil de Nuevo León encontraron al masculino con el tobillo derecho atrapado en el área de los pedales, por lo que realizaron maniobras de rescate para liberarlo, en coordinación con Cruz Roja y Protección Civil de Monterrey.

Durante la valoración, el hombre presentó una herida profunda en el cráneo, además de una deformidad y una herida en la extremidad inferior izquierda.

Una vez liberado, recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja al Hospital de Zona, donde quedó bajo atención médica.

Las labores de rescate concluyeron a las 05:00 horas, sin que se reportaran otros riesgos en el sitio.