Conductor desbarranca su Tesla al menos 15 metros en San Pedro

Después de ser valorado, se rehusó a ser trasladado debido a que solo presentaba dolor en una de sus extremidades por la fuerza del impacto

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Al menos 15 metros fue la distancia en la que un hombre a bordo de su vehículo cayó por una barranca durante la madrugada de este domingo en el municipio de San Pedro.

Esto sucedió alrededor de las 04:50 horas, en las inmediaciones de la Plaza Florencia, entre las calles Frangellico y Alejandría, en la colonia Renacimiento.

Al recibir el llamado de auxilio, elementos de Protección Civil de San Pedro acudieron hasta el lugar para realizar las labores de rescate, debido a que se reportaban personas lesionadas.

En el lugar, los cuerpos de rescate lograron localizar un automóvil Tesla color gris, donde un hombre identificado como Edgar, de 30 años, se encontraba consciente y con dolor físico.

Después de ser valorado, se rehusó a ser trasladado debido a que solo presentaba dolor en su extremidad superior izquierda, debido a la fuerza del impacto.

Ante esto, las autoridades realizaron las maniobras correspondientes para extraer al automóvil del lugar.