Conductor desbarranca su camioneta al río Santa Catarina

Los tres ocupantes lograron salir por sus propios medios del vehículo; sin embargo, debido a la zona donde quedaron, realizararon su extracción con cuerda

Una familia logró salir con lesiones menores luego de que la camioneta en la que viajaba se desbarrancara y cayera hacia el lecho del río Santa Catarina, en Monterrey.

El accidente ocurrió la noche de este miércoles en el cruce de los bulevares Antonio L. Rodríguez y Díaz Ordaz, en la colonia Cumbres del Valle.

De acuerdo con Protección Civil Monterrey, en el vehículo Ford F-150, en color blanco, viajaban dos adultos y una menor de un año y nueve meses de edad.

Los tres ocupantes lograron salir por sus propios medios del vehículo; sin embargo, debido a la zona donde quedaron, fue necesario realizar su extracción mediante el uso de una cuerda.

Elementos de Protección Civil Monterrey, Protección Civil Estatal y Protección Civil de San Pedro trabajaron de manera coordinada para ascender a los ocupantes hasta una zona segura.

Paramédicos de Cruz Roja realizaron la valoración médica y determinaron que los tres presentaban lesiones menores, sin heridas de gravedad