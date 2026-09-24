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Conductor desbarranca su camioneta al río Santa Catarina

Por: Esmeralda Valdez

23 Septiembre 2026, 21:12

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Los tres ocupantes lograron salir por sus propios medios del vehículo; sin embargo, debido a la zona donde quedaron, realizararon su extracción con cuerda

Conductor desbarranca su camioneta al río Santa Catarina

Una familia logró salir con lesiones menores luego de que la camioneta en la que viajaba se desbarrancara y cayera hacia el lecho del río Santa Catarina, en Monterrey.

El accidente ocurrió la noche de este miércoles en el cruce de los bulevares Antonio L. Rodríguez y Díaz Ordaz, en la colonia Cumbres del Valle.

De acuerdo con Protección Civil Monterrey, en el vehículo Ford F-150, en color blanco, viajaban dos adultos y una menor de un año y nueve meses de edad.

Los tres ocupantes lograron salir por sus propios medios del vehículo; sin embargo, debido a la zona donde quedaron, fue necesario realizar su extracción mediante el uso de una cuerda.

Elementos de Protección Civil Monterrey, Protección Civil Estatal y Protección Civil de San Pedro trabajaron de manera coordinada para ascender a los ocupantes hasta una zona segura.

Paramédicos de Cruz Roja realizaron la valoración médica y determinaron que los tres presentaban lesiones menores, sin heridas de gravedad

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