Conductor de taxi pierde la vida en centro de Monterrey

Por: Esmeralda Valdez 14 Mayo 2026, 19:27 Compartir

En el lugar, una mujer que se encontraba en la zona inició maniobras básicas de reanimación mientras arribaban los cuerpos de auxilio

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre de 67 años perdió la vida luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio al interior de un taxi en el cruce de las avenidas Pino Suárez y Madero, en el centro de Monterrey. El cuerpo del conductor quedó sobre el pavimento en dirección de oriente a poniente. En el lugar, una mujer que se encontraba en la zona inició maniobras básicas de reanimación mientras arribaban los cuerpos de auxilio. Tras varios minutos de maniobras, personal médico confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales. Debido a las labores de atención médica sobre la vía pública, la circulación vehicular en el cruce de Pino Suárez y Madero se cerraron dos carriles de circulación. Al lugar llegaron elementos de Fuerza Civil y servicios periciales para las investigaciones correspondientes.