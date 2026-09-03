Conductor de revolvedora huyó a otro estado tras accidente mortal

La Fiscalía de Nuevo León confirmó que el hombre señalado como presunto responsable del percance ya fue ubicado fuera del estado

El conductor de la revolvedora involucrada en el accidente donde murió una joven de 17 años el pasado 20 de agosto en Monterrey, continúa sin ser localizado, luego de que la Fiscalía de Nuevo León estableciera que el hombre ya no se encuentra dentro de la entidad.

Luis Enrique Orozco, vicefiscal de Ministerio Público, explicó que la Agencia Estatal de Investigaciones mantiene las labores para dar con el paradero del señalado, luego de obtener información que apunta a que habría salido de Nuevo León.

“Se ha podido determinar muy eficientemente que no se encuentra en el Estado, se presume que se encuentra en otro estado de la República”.

De acuerdo con el funcionario, por el momento las autoridades se encuentran trabajando para verificar y comprobar en qué entidad del país podría encontrarse, antes de solicitar formalmente la colaboración de otra autoridad.

La búsqueda está a cargo particularmente de la Dirección de Inteligencia de la Agencia Estatal de Investigaciones, que continúa con las indagatorias para establecer la ubicación exacta del conductor.

“Se está trabajando en verificar y comprobar en cuál estado para eventualmente solicitar colaboración a las fiscalías a la fiscalía de ese estado”.

Orozco señaló que, una vez que se confirme la entidad donde pudiera encontrarse esta persona, la Fiscalía de Nuevo León podrá solicitar la colaboración de la fiscalía estatal correspondiente para continuar con las acciones necesarias.

Mientras tanto, el conductor permanece fuera del alcance de las autoridades de Nuevo León y la búsqueda continúa, como parte de las investigaciones por el accidente que cobró la vida de una joven.