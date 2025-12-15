Conductor choca tras perder el control sobre Autopista Reynosa

Por: Diana Leyva 14 Diciembre 2025, 17:15

La persona que resultó afectada se impactó contra la valla de contención metálica tras aparentemente derraparse sobre el asfalto

El conductor de un automóvil resultó lesionado tras participar en un accidente durante la tarde de este domingo sobre la Autopista Reynosa Monterrey, en el municipio de Cadereyta. Estos hechos se registraron a la altura del kilómetro 40, cuando el automovilista perdió el control de su unidad para después proyectarse contra la valla de contención metálica y caer sobre la maleza a varios metros de profundidad. Elementos de Protección Civil Nuevo León junto como paramédicos de la Cruz Roja acudieron hasta el punto del incidente para bridarles la atención pertinente. - Información en desarrollo -