Conductor choca contra señal vial en Constitución y huye

Un aparatoso accidente vial registrado la madrugada de este viernes en la avenida Constitución dejó como saldo daños materiales y una intensa movilización de autoridades de tránsito, luego de que el conductor responsable abandonara su camioneta en el sitio y escapara a pie.

El percance ocurrió alrededor de las 12:30 horas, cuando una camioneta que circulaba por los carriles laterales perdió el control y terminó impactando contra un poste de señalización ubicado a la altura de la calle Juan Zuazua, en pleno centro de Monterrey. Tras el golpe, la estructura metálica cayó sobre el propio vehículo, ocasionando severos daños en la carrocería.

De acuerdo con testimonios de trabajadores de la Línea 4 del transporte urbano, el conductor descendió rápidamente de la camioneta y huyó con dirección a la Macroplaza, sin que pudiera ser identificado en el momento.

Al arribo de elementos de Tránsito de Monterrey, la unidad fue inspeccionada y en su interior se localizaron varios envases de cerveza, lo que reforzó la sospecha de que el automovilista manejaba en estado de ebriedad. Sin embargo, pese a la implementación de un operativo de búsqueda en la zona, no se logró dar con el paradero del responsable.

La vialidad en la lateral de Constitución permaneció parcialmente obstruida durante varios minutos mientras se retiraba el vehículo y se aseguraba la estructura dañada, lo que provocó retrasos en el tráfico de la zona centro.