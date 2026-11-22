Un conductor perdió el control de su vehículo y se impactó contra unos postes amarillos de protección en el Centro de Monterrey

Un conductor perdió el control de su vehículo y se impactó contra unos postes amarillos de protección en el Centro de Monterrey.

El accidente se reportó durante la mañana de este sábado en el cruce de las calles Arteaga y Miguel Nieto, donde inicialmente se alertó sobre un choque entre un automóvil particular y un camión urbano.

Sin embargo, al llegar al sitio, elementos de Protección Civil de Nuevo León descartaron la participación de la unidad de transporte público y confirmaron que únicamente estuvo involucrado un Honda City en color negro.

El conductor fue valorado por los rescatistas y no presentó lesiones de consideración, por lo que decidió permanecer en el lugar a la espera de su aseguradora.

Personal de Movilidad de Monterrey quedó a cargo del incidente, mientras que Protección Civil descartó riesgos adicionales en la zona.