Conductor choca contra poste y se vuelca en Cumbres

Las autoridades realizaron labores para controlar un derrame de aceite sobre una superficie aproximada de tres metros, logrando descartar riesgos adicionales

Un accidente vial se registró en la colonia Cumbres 3, al poniente de Monterrey, luego de que un vehículo se impactara contra un poste y posteriormente volcara.

¿Cuál fue el estado de salud del conductor?

Elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron que el conductor fue valorado por paramédicos y no presentó lesiones de consideración, por lo que rechazó su traslado a un hospital.

Control de riesgos en la zona

Las autoridades realizaron labores para controlar un derrame de aceite sobre una superficie aproximada de tres metros, logrando descartar riesgos adicionales.

Autoridades que atendieron el incidente

Posteriormente, personal de Movilidad de Monterrey se hizo cargo del peritaje y del control vial.

En la atención del incidente participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey, así como personal del CRUM, Movilidad y servicios de grúa.