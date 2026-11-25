Automovilista perdió el control y chocó contra un poste en el bulevar Antonio L. Rodríguez; resultó sin lesiones graves.

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Un aparatoso accidente vial movilizó a los cuerpos de auxilio durante la mañana de este martes, luego de que un automóvil terminara estrellado contra un poste de concreto sobre el bulevar Antonio L. Rodríguez, en Monterrey.

El impacto dejó severamente dañado un Nissan Sentra blanco y provocó el derrame de una importante cantidad de aceite sobre el pavimento, lo que llamó la atención de quienes circulaban por la zona.

El conductor, identificado como José, de 25 años, explicó a las autoridades que circulaba por una curva cuando intentó cambiar de carril, pero presuntamente otro automovilista le cerró el paso, por lo que perdió el control del volante y terminó impactándose contra el poste.

El percance ocurrió a la altura de la colonia Rincón del Valle, donde elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de Cruz Roja acudieron para brindar atención al joven, quien, pese a lo aparatoso del choque, no presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Tras ser valorado, el automovilista decidió no ser trasladado a un hospital, mientras que elementos de Movilidad de Monterrey quedaron a cargo de las diligencias correspondientes.