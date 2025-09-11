Conductor choca contra poste de concreto y muere en Apodaca

Un automovilista perdió la vida la noche de este martes tras impactarse contra un poste de energía eléctrica sobre la avenida Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la colonia Valle del Mezquital, en el municipio de Apodaca.
De acuerdo con los primeros reportes, al filo de las 22:10 horas el conductor se desplazaba a exceso de velocidad cuando perdió el control del vehículo y terminó estrellándose de manera frontal contra la estructura metálica. Presuntamente no portaba el cinturón de seguridad, lo que habría contribuido a que quedara atrapado entre el asiento y el volante.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Apodaca y del Estado, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre, de entre 35 y 40 años, ya no presentaba signos vitales. El conductor permanece en calidad de no identificado.
La víctima viajaba a bordo de un automóvil Jetta blanco con placas RBN-298-B, el cual quedó con severos daños en la parte frontal. El personal de rescate se mantuvo en la zona a la espera del arribo de Servicios Periciales para llevar a cabo la liberación del cuerpo.
El área fue acordonada por las autoridades, quienes se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y ordenar el traslado del fallecido al anfiteatro del Servicio Médico Forense.