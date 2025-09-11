Conductor choca contra poste de concreto y muere en Apodaca

La víctima viajaba a bordo de un automóvil Jetta blanco con placas RBN-298-B, el cual quedó con severos daños en la parte frontal.

Un automovilista perdió la vida la noche de este martes tras impactarse contra un poste de energía eléctrica sobre la avenida Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la colonia Valle del Mezquital, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con los primeros reportes, al filo de las 22:10 horas el conductor se desplazaba a exceso de velocidad cuando perdió el control del vehículo y terminó estrellándose de manera frontal contra la estructura metálica. Presuntamente no portaba el cinturón de seguridad, lo que habría contribuido a que quedara atrapado entre el asiento y el volante.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Apodaca y del Estado, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre, de entre 35 y 40 años, ya no presentaba signos vitales. El conductor permanece en calidad de no identificado.

La víctima viajaba a bordo de un automóvil Jetta blanco con placas RBN-298-B, el cual quedó con severos daños en la parte frontal. El personal de rescate se mantuvo en la zona a la espera del arribo de Servicios Periciales para llevar a cabo la liberación del cuerpo.

El área fue acordonada por las autoridades, quienes se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y ordenar el traslado del fallecido al anfiteatro del Servicio Médico Forense.