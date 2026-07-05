Conductor choca contra dos autos estacionados en Monterrey

Una camioneta impactó dos vehículos estacionados en el Centro de Monterrey. El conductor sufrió una lesión en el rostro y rechazó ser trasladado a un hospital

Un accidente vial múltiple se registró durante la madrugada de este sábado 4 de julio de 2026 en el cruce de Zaragoza Sur y Washington Oriente, en el Centro de Monterrey, donde una camioneta se impactó contra dos vehículos que se encontraban estacionados.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, el reporte fue recibido a las 03:56 horas, por lo que elementos de la corporación acudieron al lugar para atender la emergencia.

Conductor fue valorado por paramédicos

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al conductor de la camioneta involucrada, quien aparentemente se encontraba en estado inconveniente.

El hombre presentaba una herida en el rostro, ocasionada tras golpearse con el volante durante el impacto.

Luego de ser valorado en el sitio, el conductor firmó la negativa de traslado, por lo que no fue llevado a un hospital.

En el percance participaron una Jeep Rubicon, conducido por Alfonso Zertuche Ulloa, de 30 años, Chevrolet Malibu, que se encontraba estacionado y un Kia Río, que también estacionado.

Sin riesgos adicionales

Protección Civil de Nuevo León informó que, tras la atención del incidente, fueron descartados riesgos adicionales en la zona.

Al sitio también acudieron elementos de Fuerza Civil, personal de Movilidad Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quedando las autoridades de Movilidad a cargo de las diligencias correspondientes.