El hombre presuntamente se sintió mal mientras manejaba una camioneta de carga y perdió el control; dos conductores recibieron pase médico

Un conductor de una camioneta de carga ligera protagonizó un accidente vial luego de presuntamente sentirse mal mientras circulaba por calles de la colonia Moderna, en Monterrey, por lo que perdió el control del volante y terminó impactándose contra dos vehículos estacionados.

Los hechos se registraron cerca de las 10 de la mañana sobre la calle Magnolia, entre Agustín Melgar y Privada Cedro, cuando el conductor, de aproximadamente 32 años de edad, avanzaba en dirección al oriente a bordo de una camioneta propiedad de una empresa distribuidora de llantas.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre perdió el control de la unidad y primero se estrelló contra un automóvil Chevrolet Spark en color amarillo, al que le desprendió parte de la zona trasera. Posteriormente, continuó su trayectoria hasta impactar contra un Volkswagen Vento en color blanco, donde se encontraba su conductor, un joven de aproximadamente 25 años.

Tras el fuerte impacto, las bolsas de aire de la camioneta se activaron y la unidad presentó daños considerables en la parte delantera, mientras que el automóvil blanco terminó con afectaciones en la parte posterior.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a los conductores de la camioneta y del Vento. Ambos recibieron pase médico.

Elementos de Tránsito de Monterrey también arribaron para tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras que las aseguradoras de los tres vehículos involucrados realizaron las diligencias correspondientes.