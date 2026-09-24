Conductor choca contra bolardos durante la madrugada en San Pedro

Conductor resulta con golpes tras estrellar su automóvil de frente contra los bolardos durante la madrugada en San Pedro.

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Un conductor terminó con golpes luego de estrellar su automóvil de frente contra unos bolardos durante la madrugada de este miércoles, en el municipio de San Pedro Garza García.

El accidente fue reportado alrededor de las 00:03 horas sobre el Bulevar 2 de Octubre, y Corregidora, en San Pedro.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes localizaron un automóvil Honda City en color azu, impactado de manera frontal contra unos bolardos.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo aparentemente circulaba por la zona cuando, por causas que no fueron establecidas, terminó por impactarse contra la estructura.

El conductor presentó contusiones mínimas a consecuencia del choque y fue valorado por los cuerpos de emergencia en el lugar.

Elementos de Policía y Tránsito de San Pedro señalaron que el hombre presentaba aliento alcohólico, por lo que quedó detenido y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Tras el impacto también se registró un derrame de aceite sobre la vialidad, por lo que personal de Protección Civil de San Pedro colocó material absorbente para eliminar las condiciones de riesgo.