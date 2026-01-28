Conductor choca, arroja botellas de cerveza y huye en Monterrey

Tras el choque, el hombre habría arrojado varios envases de bebidas alcohólicas al interior de la alcantarilla, antes del arribo de las autoridades.

Un conductor que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente vial durante la madrugada sobre la avenida Cabezada y Luis Donaldo Colosio, en el sector de Ciudad Solidaridad, al Norponiente del municipio de Monterrey.

El hecho se registró al filo de las 02:00 horas, cuando elementos de Tránsito detectaron un vehículo que circulaba en sentido contrario sobre dicha vialidad. La unidad avanzó de forma irregular hasta que terminó por impactarse contra la estructura de alcantarillado ubicada en una rotonda.

Tras el choque, el hombre habría arrojado varios envases de bebidas alcohólicas al interior de la alcantarilla, presuntamente con la intención de ocultarlos antes del arribo de las autoridades. El impacto también provocó que botes de concreto del drenaje resultaran desplazados, generando daños a la infraestructura vial.

Al sitio acudieron integrantes del Grupo Nacional de Emergencias y Rescate, quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor, identificado como César, de 35 años. Sin embargo, el hombre se negó a ser trasladado a un hospital, pese a la valoración realizada por los rescatistas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor fue retirado del lugar por familiares poco después del accidente, antes de que concluyeran las diligencias correspondientes, por lo que las autoridades continuaron con el procedimiento administrativo para la aplicación de las sanciones previstas por el reglamento de tránsito.

No se reportaron personas lesionadas, mientras que los hechos quedaron bajo revisión para el deslinde de responsabilidades.