Conductor cae a canalón en presunta ebriedad en Monterrey

De acuerdo con versiones preliminares, el accidente se registró sobre la avenida del Palmar, en su cruce con la calle Dibujantes, en la colonia La Alianza

Un conductor presuntamente en estado de ebriedad resultó lesionado luego de volcar su vehículo y caer a un canalón en el sector norponiente de Monterrey, durante la noche del domingo lo que generó la movilización de vecinos y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con versiones preliminares, el accidente se registró alrededor de las 23:00 horas sobre la avenida del Palmar, en su cruce con la calle Dibujantes, en la colonia La Alianza, cuando el hombre habría dormitado al volante, perdiendo el control de su vehículo KIA Soul y precipitándose al canalón.

Testigos señalaron que, tras el percance, vecinos del sector acudieron de inmediato para auxiliar al conductor, mientras arribaban los socorristas, quienes lograron ayudarlo a salir del interior de la unidad siniestrada.

Paramédicos que acudieron al lugar valoraron al hombre y determinaron su traslado a un hospital, luego de que presentara golpes en la cabeza y una dislocación en el hombro, lesiones que requerían atención médica especializada.

De manera extraoficial, el conductor fue identificado como Armando Alemán, de 51 años, sin que hasta el momento se haya informado sobre su estado de salud actualizado.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito, Fuerza Civil y voluntarios del grupo Avanzada, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las labores correspondientes para el retiro del vehículo y el aseguramiento de la zona.