Conductor atropella a mujer cuando salía de reversa del banco

De acuerdo con los primeros reportes, la adulta mayor se encontraba barriendo el área del estacionamiento cuando el vehículo salió de reversa y la impactó

Una mujer de la tercera edad resultó lesionada luego de ser atropellada por un vehículo que salía de reversa del estacionamiento de una sucursal bancaria, al sur de la ciudad de Monterrey.

La víctima fue identificada como Roberta Quiroz, de 66 años de edad, quien al momento del incidente se encontraba realizando labores de mantenimiento. El hecho ocurrió cuando el conductor de un automóvil, que no ha sido identificado, intentaba incorporarse a la vialidad sin percatarse de la presencia de la mujer.

El accidente se registró sobre la avenida Revolución, a la altura de la colonia Country San Juanito, una zona de constante flujo vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, la adulta mayor se encontraba barriendo el área del estacionamiento cuando el vehículo salió de reversa y la impactó, provocando que saliera proyectada hacia la carpeta asfáltica.

Testigos que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo a través de los números de emergencia, lo que movilizó a cuerpos de auxilio.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a la mujer.

Tras la valoración inicial, los paramédicos informaron que la lesionada presentaba diversos golpes y dolor, principalmente en la zona de la cadera, aunque su estado de salud se reportó como estable.

Posteriormente fue trasladada a un hospital para continuar con su valoración médica.

Minutos más tarde arribaron elementos de Tránsito de Monterrey, quienes se hicieron cargo del incidente y comenzaron con el deslinde de responsabilidades.

El conductor quedó a disposición de las autoridades, mientras se determina su situación legal y el móvil del percance.